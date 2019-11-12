Как минимум, 12 человек погибли, 28 пострадали в Бангладеш. Там столкнулись два пассажирских поезда.

По данным агентства "Синьхуа", авария произошла примерно в ста километрах от столицы страны - Дакки.

На месте работают спасатели и полиция, сообщает телеканал "Россия 24". Подробности инцидента и причины столкновения выясняются.

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