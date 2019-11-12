https://news.day.az/world/1174648.html В Бангладеш столкнулись два поезда, есть жертвы - ВИДЕО
В Бангладеш столкнулись два поезда, есть жертвы - ВИДЕО
Как минимум, 12 человек погибли, 28 пострадали в Бангладеш. Там столкнулись два пассажирских поезда.
По данным агентства "Синьхуа", авария произошла примерно в ста километрах от столицы страны - Дакки.
На месте работают спасатели и полиция, сообщает телеканал "Россия 24". Подробности инцидента и причины столкновения выясняются.
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