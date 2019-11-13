Максимальная допустимая скорость в дневное время на всех автомагистралях Нидерландов будет снижена с текущих 130 км/ч с целью сокращения выбросов оксида азота в атмосферу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Новый скоростной режим на трассах Нидерландов вступит в силу в 2020 г. При этом режим максимальной скорости в 130 км/ч будет действовать в вечернее и ночное время.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в комментариях журналистам признал, что сокращение максимальной скорости "никому не нравится", но, по его словам, это необходимая мера.



В сообщении правительства страны отмечается, что снижение максимально допустимой скорости на трассах является одной из комплексов мер в планируемом властями сокращении вредных выбросов. Кабинет министров Рютте также пытается добиться снижения выбросов азота за счет уменьшения белка в животноводческом корме.



Верховный суд Нидерландов в мае 2019 г. принял решение об обязательной проверке всех строительных и инфраструктурных проектов на соответствие допустимым нормам выбросов. Данное решение привело к приостановке планировавшегося строительства в общей сложности 18 тыс. различных объектов в Нидерландах.

