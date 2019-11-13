Анкара решительно осудила продолжающиеся со вторника удары Израиля по сектору Газа и призвала мировое сообщество принять меры по защите гражданского населения Палестины, говорится в заявлении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В результате атак Израиля со вчерашнего дня в секторе Газа погибло много мирных жителей... Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию Палестины, необходимо принять неотложные меры против израильской оккупации. Призываем его к выполнению обязательств по защите гражданского населения Палестины", - говорится в заявлении.