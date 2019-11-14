https://news.day.az/world/1175637.html В Турции произошел крупный пожар на заводе
В Турции произошел крупный пожар на заводе
В турецкой провинции Бурса, вспыхнул пожар на молочном заводе. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщатся что все работники завода были эвакуированы. Пожарным удалось локализовать пожар на заводе.
О причине пожара не сообщается, по данным СМИ завод в результате пожара сильно пострадал.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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