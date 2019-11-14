В турецкой провинции Бурса, вспыхнул пожар на молочном заводе. Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщатся что все работники завода были эвакуированы. Пожарным удалось локализовать пожар на заводе.

О причине пожара не сообщается, по данным СМИ завод в результате пожара сильно пострадал.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.