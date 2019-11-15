Главы МИД стран "Малой группы" по Сирии призвали к незамедлительному прекращению огня в сирийской провинции Идлиб, передает Day.Az со ссылкой на dw.com. Территориальная целостность Сирии должна быть обеспечена, подчеркивается в совместном заявлении.



Страны-участницы так называемой "Малой группы" по Сирии выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности САР. "Мы остаемся приверженными защите суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и выступаем против насильственных демографических изменений", - подчеркивается в совместном заявлении, распространенном Госдепартаментом США по итогам заседания глав МИД Великобритании, ФРГ, Франции, США Египта, Иордании и Саудовской Аравии в Вашингтоне в четверг, 14 ноября.

Участники заседания "Малой группы" призвали все заинтересованные стороны на северо-востоке Сирии незамедлительно ввести режим прекращения огня, прекратить все военные наступательные операции и обеспечить "немедленное и подлинное прекращение боевых действий в Идлибе, включая незамедлительное прекращение нападений на гражданское население".