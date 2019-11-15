С 2011 года по июль 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заплатило России 3,9 миллиарда долларов за полеты своих астронавтов к Международной космической станции и обратно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Российский корабль "Союз" стал единственным вариантом отправки астронавтов к станции после того, как была завершена программа полетов кораблей многоразового использования Space Shuttle, сообщает ТАСС.

"NASA приобрело 70 мест на "Союзах" на общую сумму 3,9 миллиарда долларов", - указывается в докладе генерального инспектора организации Пола Мартина.