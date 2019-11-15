Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание Axios, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Этот разговор состоялся 21 апреля текущего года, в день выборов президента Украины, и стал первым телефонным разговором Трампа с Зеленским.

Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским поздравил его с победой на выборах и не обсуждал темы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, свидетельствует меморандум о разговоре.

Кроме того, в апреле Трамп приглашал Зеленского в Вашингтон и заверял его в полной поддержке.

"Когда Вы (Зеленский - ИФ) устроитесь (в должности президента Украины - ИФ) и будете готовы, я хотел бы пригласить Вас в Белый дом. У нас есть много о чем поговорить, но в любом случае - мы вместе с вами", - приводятся в меморандуме слова Трампа.

25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.