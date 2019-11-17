Президент США Дональд Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в выборный 2020 год, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида", - сказала она, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".

Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление - 118 на 80, пульс - 70 ударов в минуту.