Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы - бойцы видимого фронта", - такими словами приветствовал глава государства членов избирательной комиссии.

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.

По данному округу на этих выборах баллотируются шесть кандидатов.