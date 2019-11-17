https://news.day.az/world/1176489.html Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.
"Вы - бойцы видимого фронта", - такими словами приветствовал глава государства членов избирательной комиссии.
Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.
По данному округу на этих выборах баллотируются шесть кандидатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре