Извержение вулкана Мерапи зафиксировано в воскресенье в индонезийской провинции Центральная Ява. Как сообщил официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Агус Вибово, выброс пепла произошел на высоту около 1 км, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "извержение продолжалось около двух минут, опасные частицы достигли некоторых населенных пунктов, расположенных у подножия горы". Между тем, власти не объявляли эвакуации местных жителей, хотя зона в радиусе 3 км остается закрытой для посещения.

Мерапи, название которого переводится как "гора огня", расположен на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта, он считается самым активным. Его высота превышает 2,9 тыс. м. Во время извержения вулкана в 2016 году по меньшей мере 340 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются на этой территории в среднем по 5-6 раз в день. Всего тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - 127.