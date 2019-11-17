Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в воскресенье о намерении баллотироваться на выборах главы республики, запланированных на 2020 год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор", - сказал Лукашенко журналистам, говоря о перспективах участия в предстоящих президентских гонках в 2020 году и, как ожидается, в 2025 году. При этом он отметил, что не держится за этот пост. "Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло, - заявил Лукашенко. - Но, если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру".

Лукашенко не исключил, что следующие президентские выборы в Беларуси пройдут летом 2020 года.

"Конец августа - крайний срок. Мне кажется, летом эти выборы пройдут", - сказал Лукашенко. Комментируя замечание, что летом люди будут в отпусках, президент отметил, что тот, кто хочет, проголосует. "Зимой будет глупо [проводить президентские выборы], если мы сразу после этих выборов [парламентских] назначим очередные выборы. И оппозиция будет не готова к этим выборам, скажут, что Лукашенко вывел их из строя и проводит выборы для себя", - заявил президент.