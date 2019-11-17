Власти Ирана распорядились ограничить доступ к интернету по всей стране на 24 часа.

По данным источника агентства ISNA в иранском Министерстве информации, эта мера инициирована Высшим советом национальной безопасности республики. Однако причина отключения не уточняется.

Ранее, 16 ноября, в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза, а также на 50% выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. После чего в ряде иранских городов прошли массовые протестные акции.