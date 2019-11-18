В аэропортах столицы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Как стало известно, во Внуково девять рейсов задержано и пять отменено. Также в Домодедово четыре рейса отменили и четыре рейса задержали.

Кроме того, в Шереметьево задержано шесть рейсов. В Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.