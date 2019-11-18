https://news.day.az/world/1176583.html В Москве отменили десятки авиарейсов
В Москве отменили десятки авиарейсов
В аэропортах столицы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Как стало известно, во Внуково девять рейсов задержано и пять отменено. Также в Домодедово четыре рейса отменили и четыре рейса задержали.
Кроме того, в Шереметьево задержано шесть рейсов. В Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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