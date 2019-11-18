https://news.day.az/world/1176646.html В Иране вновь произошло землетрясение
В Иране вновь произошло землетрясение
Сегодня в районе Сараб иранской провинции Восточный Азербайджан, в 04:08 часов по местному времени произошло землетрясение силой 4,4 балла.
Об этом сказали в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Информации о жертвах нет.
Напомним, что восьмого ноября в 02:16 по местному времени, вблизи города Терк района Мияна, провинции Восточный Азербайджан, произошло землетрясение силой в 5,9 баллов, во время которого погибли пять и пострадали более 700 человек.
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