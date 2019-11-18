МВД Грузии приняло решение применить водомет на акции протеста у парламента Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Georgia.

Участники акции, в том числе оппозиционные депутаты парламента Грузии, отказываются покидать территорию и оказывают сопротивление представителям департамента по особым поручениям МВД, которые пытаются их выдавить.

У верхнего входа в парламент несколько групп спецназа, еще одна группа - на проспекте Руставели.

Министерство и отдельные полицейские множество раз в течение дня предупреждали митингующих действовать в рамках закона, но они продолжали пикетировать входы в парламент.

В настоящее время представитель министерства с использованием рупора призывает участников акции, в первую очередь, женщин и детей, покинуть территорию.

Между тем, полиция разбирает палатки и уносит с территории мешки с песком и строительным мусором, которыми накануне митингующие перекрыли дороги от проспекта Руставели в направлении входов в парламент.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. С 17 ноября у всех входов в парламент разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускают в здание. Среди митингующих оппозиционные депутаты.