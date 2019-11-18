Среди представителей руководства КНР преобладают "пессимистические настроения" по поводу возможности подписания торгового соглашения с администрацией Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Об этом со ссылкой на неназванный источник в правительстве Китая сообщил телеканал CNBC. Один из корреспондентов телеканала сообщила о том, что в Китае "обеспокоены заявлениями Трампа об отказе отменять пошлины" в рамках начальной стадии урегулирования торгового спора. В Пекине при этом якобы полагали, что стороны достигли принципиальной договоренности по данному вопросу.



Из-за отсутствия ясности в вопросе отмены импортных пошлин, как отметил источник CNBC, в Китае будут продолжать переговоры, но при этом собираются "выжидать из-за импичмента", а также предстоящих президентских выборов в США. Приоритетом для Пекина в данной ситуации, как отмечается, остается оказание поддержки китайской экономике.



Переговоры между США и Китаем по торговому соглашению, несмотря на ряд оптимистичных заявлений, прозвучавших с обеих сторон в начале октября относительно подписания "первого этапа" сделки, пока не принесли каких-либо реальных результатов.



Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите АТЭС в Чили не состоялась из-за отмены саммита, при этом в начале ноября Трамп заявил о том, что "не согласился" на отмену импортных пошлин в рамках торгового соглашения.

В министерстве торговли Китая в воскресенье, 17 ноября, сообщили о проведении очередных телефонных переговоров с США, отметив, что они были "конструктивными". Советник по экономике президента США Лоуренс Кадлоу ранее также заявил о том, что стороны якобы "приближаются" к подписанию торгового соглашения.