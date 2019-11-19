https://news.day.az/world/1177137.html Пропавшую в Москве журналистку "Интерфакса" нашли живой
Пропавшую в Москве журналистку "Интерфакса" нашли живой
Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову. Как передает Day.Az, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
"Ее жизни ничего не угрожает", - уточнил он.
Другие подробности пока не приводятся.
Девушка ушла из дома в воскресенье утром и с тех пор на связь не выходила. С собой у нее не было ни денег, ни телефона, ни документов.
Пока Игнатова числилась пропавшей без вести, Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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