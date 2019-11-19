Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову. Как передает Day.Az, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

"Ее жизни ничего не угрожает", - уточнил он.

Другие подробности пока не приводятся.

Девушка ушла из дома в воскресенье утром и с тех пор на связь не выходила. С собой у нее не было ни денег, ни телефона, ни документов.

Пока Игнатова числилась пропавшей без вести, Следственный комитет возбудил дело об убийстве.