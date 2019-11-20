По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений с полицией, которые произошли у нефтеперерабатывающего завода Сенката в Эль Альто, Боливия после отправки в столицу колонны цистерн с топливом.

"Погибший скончался на моих руках от огнестрельного ранения в область сердца", - заявил телеканалу RT врач скорой помощи на месте событий.

По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли посте отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся внутри склада нефтепродуктов силы полиции открыли огонь.