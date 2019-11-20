Йеменские повстанцы-хуситы спустя двое суток отпустили захваченные в районе Красного моря два южнокорейских и одно саудовское судно вместе с экипажами. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД Республики Корея.

"Захваченные в Йемене 17 ноября около 21.50 и удерживаемые с тех пор суда (три судна: два южнокорейских, одно саудовское), а также экипаж (16 человек, включая двоих южнокорейских моряков), были освобождены 19 ноября около 18.40, то есть всего через 45 часов после возникновения инцидента. Это результат тесной кооперации с США и другими дружественными государствами, а также странами региона, такими как Саудовская Аравия, Йемен, Оман и ОАЭ, для скорейшего разрешения ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Отпущенные суда должны в 6.00 по местному времени выйти в направлении саудовского порта Джизан, куда они прибудут через два дня.

В связи с данным инцидентом южнокорейский МИД дал указание усилить меры безопасности на судах с южнокорейскими экипажами.

Ранее официальный представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" захватили буксир с южнокорейской буровой установкой. Информационный центр правительства хуситов, в свою очередь, отметил, что судно было остановлено для того, чтобы определить, принадлежит ли оно "странам-агрессорам" или на самом деле связано с Южной Кореей. В случае подтверждения принадлежности Южной Корее суда обещали отпустить.