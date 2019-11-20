Французский ультраправый политик Марин Ле Пен проиграла очередной суд против Европарламента. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ей так и не удалось оспорить решение о выплате компенсации в размере 41,554 евро за злоупотребление средствами, выделяемыми на оплату работы помощников.

Высшая инстанция Суда ЕС заявила, что апелляция Ле Пен на решение нижестоящего судебного органа, принятого год назад была "отчасти неприемлемой и явно необоснованной".

В июне 2018 года Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента к Марин Ле Пен о компенсации структуре средств, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. Речь тогда, правда шла о большей сумме, с Ле Пен требовали 300 тысяч евро. По ее словам, требование было неправомерным.

Разбирательство с последующими тяжбами началось из-за того, что Ле Пен уличили в оплате из фондов Европарламента работы помощницы политика Катрин Гризе, которая, как выяснилось, занималась не делами ЕС, а внутрипартийной деятельностью во французском "Национальном фронте".