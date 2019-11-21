Стратегические силы Индии в среду осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия "Prithvi-II", сообщили представители командования, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом. По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Ракета "Prithvi-II" может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.

Как сообщалось, 16 ноября Индии также успешно испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Agni II". Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров.

Сейчас на вооружении стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от "Agni-1" до "Agni-4" с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты "Agni-5", которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Первое успешное испытание "Agni-5" было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии.