https://news.day.az/world/1178064.html Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
Два пилота ВВС США погибли вы результате авиационного инцидента в Оклахоме, сообщает командование воинской части, передает РИА Новости.
По данным командования, инцидент произошел в четверг в 9.10 по местному времени в районе базы Венс (Vance Air Force base) при выполнении учебного полета 71-й учебной авиаэскадрильи.
Обстоятельства инцидента, в том числе модель самолета, не уточняются.
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