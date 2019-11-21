Два пилота ВВС США погибли вы результате авиационного инцидента в Оклахоме, сообщает командование воинской части, передает РИА Новости.

По данным командования, инцидент произошел в четверг в 9.10 по местному времени в районе базы Венс (Vance Air Force base) при выполнении учебного полета 71-й учебной авиаэскадрильи.

Обстоятельства инцидента, в том числе модель самолета, не уточняются.