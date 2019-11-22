Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе во время конгресса Европейской народной партии и попал в миланскую клинику с ушибом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей. Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе", - говорится в сообщении штаба Берлускони.

По информации местных СМИ, 83-летний политик получил травмы в давке с желающими сделать с ним селфи. Берлускони вернулся домой по окончании мероприятия на самолете, а в больнице был подвергнут различным проверкам.

В мае Берлускони был прооперирован в связи с кишечной непроходимостью. В той же миланской больнице в июне 2016 года Берлускони перенес операцию на сердце, что дало повод местным изданиям предположить, что политик вновь испытывает кардиологические проблемы.