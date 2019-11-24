В Германии полиция намерена проверить ДНК около 900 мужчин, чтобы раскрыть ужасное убийство 11-летней девочки из города Гревенбройх, которое было совершено 23 года назад, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Клаудия Руф была похищена, изнасилована и задушена в 1996 году. Это дело тогда потрясло всю страну и вызвало большой резонанс, сообщает AP-news.

По данным полиции, сотни мужчин, которым на момент убийства было от 14 до 70 лет, получили приглашение на проведение анализа их слюны с целью определения ДНК. Ранее копы ходили от дома к дому, чтобы пригласить мужчин пройти тест и задать им вопросы.

Следы ДНК преступника были обнаружены на теле девушки и полиция надеется, что массовое тестирование приведет их к убийце.

Следователи признали, что настоящий убийца вряд ли согласится пройти тест, однако приехать на тестирование может родственник преступника, и благодаря этому удастся выйти на убийцу.

В 2010 году полиция уже проверяла ДНК около 350 человек из этого района, однако найти убийцу тогда не удалось. После этого копы провели новые исследования и получили новые данные, которые могут помочь им выявить убийцу, протестировав 900 человек.