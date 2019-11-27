Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Quraq kórpe" (Сухая кукуруза) из серии монет "Сокровища степи" номиналом 500 тенге и коллекционные монеты "Kόbelek. Lasiommata maera" (Бабочка. Бархатка) из серии монет "Флора и фауна Казахстана" номиналами 200 и 100 тенге. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана, передает Day.Az.

Монеты "Quraq kórpe" изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. Монеты "Kόbelek. Lasiommata maera" изготовлены из сплава мельхиора.

Сообщается, что монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости, а также монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана, по всем видам платежей, для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены республиканским государственным предприятием на правах хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Казахстана, а также через интернет-магазин на сайте банка.