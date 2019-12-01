Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на людей на одной из главных торговых улиц Гааги, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городской полиции, передает Day.Az.

"В связи с инцидентом с ножом на улице Гроте-Маркт в центре Гааги только что был задержан 35-летний мужчина", - говорится в официальном аккаунте полиции Гааги в Twitter.

Сообщается, что задержанный будет доставлен в полицейский участок для дальнейшего допроса.

Вечером в пятницу неизвестный напал с ножом на людей в магазине Hudson's Bay на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека. Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.