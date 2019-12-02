Любопытный хищник. Под Хабаровском автомобилисты повстречали тигра. Тот вышел из леса прямо к дороге, передает Day.Az со ссылкой на "МИР 24".

Зверь явно заинтересовался машиной и некоторое время шел следом за ней. А девушка в автомобиле даже пошутила, что тигр преследует свою добычу.

Специалисты центра "Амурский тигр" отметили, что люди вели себя абсолютно правильно - не выходили из машины, закрыли окна и продолжали движение.

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