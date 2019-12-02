Неизвестно, что произошло в жизни этой жительницы провинции Хэнань (Китай), но, видимо, испытания оказались слишком тяжелы для неё.

Незнакомка решилась совершить самоубийство, выкинувшись из окна. Однако, она просидела на подоконнике достаточно долго для того, чтобы очевидцы успели вызвать пожарных, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Один из смельчаков спустился с крыши и очень ловко толкнул женщину обратно в комнату. Теперь ей предстоит о многом подумать и, может быть, понять, что смерть не станет решением её проблем.

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