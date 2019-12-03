Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.

"Я действительно вижу, как Франция откалывается. Я смотрю на него [Макрона] и говорю, что он нуждается в защите больше, чем кто бы то ни было, и я вижу, что он откалывается, это меня немного удивляет", - заявил Трамп на брифинге для прессы, отметив, что в отношениях между США и европейскими членами НАТО, за исключением Франции, никаких разногласий нет. передает РБК.

Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО оскорбительными для остальных членов блока.



Отвечая на вопрос о том, должна ли быть членом НАТО Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил отказом от поддержки планов альянса по защите Польши и Прибалтики, Трамп сказал, что это должно обсуждаться всеми союзниками.



"Мне нравится Турция", - сказал Трамп и отметил, что Анкара оказала большую помощь американским военным в проведении операции, которая закончилась ликвидацией лидера "Исламского государства" (террористическая организация запрещена на территории России).



"Он [Эрдоган] хороший член НАТО или будет им", - добавил Трамп, назвав себя "большим фанатом" альянса, который "служит великой цели" (цитата по Bloomberg).



Франция - одна из стран - основательниц НАТО, созданного в 1949 году. Однако в 1966-2009 годах Франция участвовала в работе альянса только на политическом уровне, из военной организации НАТО страна вышла по инициативе Шарля де Голля, после того как союзники отказались оказать помощь в создании ядерного оружия. В военную организацию НАТО Франция вернулась в 2009 году при президенте Николя Саркози.



Турция вошла в состав НАТО в 1952 году.



