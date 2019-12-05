Госдепартамент США пообещал награду в размере пяти миллионов долларов за информацию о гражданине России Максиме Якубце, который, как предполагается, возглавляет хакерскую группировку Evil Corp.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минфина США, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что Якубцу предъявили обвинение в кибермошенничестве 12 ноября в Питтсбурге. Фигурантом дела также стал россиянин Игорь Турашев. Предполагается, что в настоящее время они проживают в Москве. Как подчеркнули в Минфине США, российская сторона "была в некоторой степени полезна" в ходе расследования дела.

По данным Reuters, двое злоумышленников обманным путем присваивали деньги и собственность, устанавливая вредоносное ПО Bugat на компьютеры. Группировка действовала с ноября 2011 года. Эксперты оценили ущерб в 70 миллионов долларов.

Агентство уточняет, что хакеры заразили вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру. Американские власти считают группировку Evil Corp виновной в "худших хакерских атаках" за последнее десятилетие.