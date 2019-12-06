Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с отказом в выдаче виз российским делегатам в ООН. Об этом рассказал постпред России в организации Василий Небензя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Переговоры Небензи и Трампа прошли в рамках встречи президента США с аккредитованными при ООН дипломатами. Постпред отметил, что американский президент не знает деталей визовой проблемы. По его словам, эта ситуация не добавляет престижа Соединенным Штатам.

В сентябре США не выдали визы 18-ти российским делегатам для участия в Генасамблее ООН, напоминает телеканал "Россия 24". Москва назвала это развязыванием визовой войны и предложила перенести проведение заседаний из США.