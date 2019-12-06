Ограбление ювелирного магазина во Флориде закончилось взятием заложника, масштабной полицейской погоней, перестрелкой и гибелью четырех человек.

Злоумышленники сделали несколько выстрелов, отскочившая пуля рикошетом ранила в лоб случайную женщину, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Пытавшиеся скрыться грабители угнали грузовик компании по экспресс-доставке UPS и взяли в заложники его водителя. В результате перестрелки между полицейскими и преступниками были убиты двое грабителей, но, к сожалению, также погибли заложник и мужчина, который сидел в припаркованном неподалеку автомобиле. Никто из стражей порядка не пострадал, отмечает телеканал "Россия 24".

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