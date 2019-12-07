https://news.day.az/world/1183272.html В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса
Экипаж из восьми человек спасло находившееся рядом рыболовецкое судно.
В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса
Рыболовецкое судно с 30 тоннами анчоуса на борту затонуло в Черном море около грузинского города Кобулети. Об этом сообщает Первый канал, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сейнер отправился из прибережного города Поти в Кобулети для ловли рыбы. Судно принадлежало беженцу из Абхазии",- сообщает телеканал на своем сайте.
По его данным, судно было старым, в море оно столкнулось с большим бревном и начало тонуть.
Экипаж из восьми человек спасло находившееся рядом рыболовецкое судно.
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