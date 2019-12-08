Президент Белоруссии Александр Лукашенко уехал из сочинской резиденции "Бочаров Ручей" президента России без заявления для журналистов, передает РБК.

При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.



Переговоры белорусского и российского лидеров продлились более пяти часов. Первая часть беседы проходила при участии членов делегации, затем Путин и Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет.