https://news.day.az/world/1183310.html Лукашенко уехал от Путина без заявления для журналистов
При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.
Лукашенко уехал от Путина без заявления для журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уехал из сочинской резиденции "Бочаров Ручей" президента России без заявления для журналистов, передает РБК.
При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.
Переговоры белорусского и российского лидеров продлились более пяти часов. Первая часть беседы проходила при участии членов делегации, затем Путин и Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет.
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