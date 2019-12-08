https://news.day.az/world/1183356.html Сильный пожар в гостинице в Подмосковье, эвакуированы десятки постояльцев - ВИДЕО
Сильный пожар в гостинице в Подмосковье, эвакуированы десятки постояльцев - ВИДЕО
МЧС показало видео тушения пожара в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково. Изначально его площадь составляла 400 кв. м, сейчас выросла до 1000 кв. м.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в гостинице находилось 30 человек, в том числе 20 постояльцев. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из здания вышли 29 человек. Информация об одном постояльце уточняется, он мог уехать ранее, добавили спасатели.
В тушении задействовано 55 человек и 17 единиц техники.
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