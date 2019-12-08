Убийство саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида могло быть терактом. Такое мнение выразил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пока не знаем, действовал ли он [стрелявший] в одиночку. ФБР расследует это", - сказал он. "Мне это кажется террористической атакой", - добавил О'Брайен, предположив, что стрелявший мог быть сторонником радикальной идеологии и намеренно открыть огонь по американцам.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.