В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что протокольная часть заняла меньше минуты. Главы внешнеполитических ведомств и делегации уже сидели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов остались без ответа.

Как ожидается, Лавров и Помпео пообщаются с журналистами после переговоров.

Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос контроля над вооружениями и в первую очередь - скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Штатах Анатолий Антонов. С американской - замгоссекретаря и кандидат на пост посла США в России Джон Салливан и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

После переговоров в Госдепе главу российского МИД примет президент США Дональд Трамп. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, министр и глава государства обсудят ряд вопросов, включая контроль над вооружениями, выборы и национальную безопасность Соединенных Штатов.

Лавров приехал в Вашингтон на фоне очередного витка напряженности в двусторонних отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту президента США.