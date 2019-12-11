https://news.day.az/world/1184222.html Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву поддержать усилия США по Ирану и КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Он (Трамп) призвал Россию поддержать усилия Соединенных Штатов в том, чтобы не допустить Иран до разработки ядерного оружия и обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи", - сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
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