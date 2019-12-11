Переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проходившие во вторник в Вашингтоне, завершились, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД РФ помахал рукой ожидавшим журналистам, но не стал отвечать на их вопросы. Из Белого дома он вышел приблизительно в 15:20 по местному времени. Таким образом беседа продлилась около 45-50 минут.