https://news.day.az/world/1184224.html Трамп встретился с Лавровым
Трамп встретился с Лавровым
Переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проходившие во вторник в Вашингтоне, завершились, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава МИД РФ помахал рукой ожидавшим журналистам, но не стал отвечать на их вопросы. Из Белого дома он вышел приблизительно в 15:20 по местному времени. Таким образом беседа продлилась около 45-50 минут.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре