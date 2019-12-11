В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 127 км к юго-западу от города Бурса. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.