https://news.day.az/world/1184225.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 127 км к юго-западу от города Бурса. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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