Турция готова рассмотреть возможность закрытия своей авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала "А хабер", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик", - приводит его слова газета "Сабах".

По словам Чавушоглу, Анкара может также "изменить статус и для базы Куреджик", на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.