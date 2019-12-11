ЕС должен прекратить применение двойных стандартов в отношении Анкары, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя неудовольствие ЕС по поводу соглашения, заключенные между Турцией и Ливией.

Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Чавушоглу отметил, что Турция и ЕС должны сотрудничать и укреплять отношения.

"Турция, как и ранее, выступает за решение проблем путем диалога", - сказал Чавушоглу.