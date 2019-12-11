https://news.day.az/world/1184485.html Евросоюз должен отказаться от двойных стандартов - Мевлют Чавушоглу
Евросоюз должен отказаться от двойных стандартов - Мевлют Чавушоглу
ЕС должен прекратить применение двойных стандартов в отношении Анкары, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя неудовольствие ЕС по поводу соглашения, заключенные между Турцией и Ливией.
Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Чавушоглу отметил, что Турция и ЕС должны сотрудничать и укреплять отношения.
"Турция, как и ранее, выступает за решение проблем путем диалога", - сказал Чавушоглу.
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