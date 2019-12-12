https://news.day.az/world/1184573.html Почти 100 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 100 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах было задержано и отменено около сотни рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".
Как стало известно, во Внуково задержано 12 рейсов и пять - отменено. В свою очередь, в Домодедово было задержано 29 рейсов и 22 - отменено.
В Шереметьево задержано 20 рейсов. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
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