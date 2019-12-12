В московских аэропортах было задержано и отменено около сотни рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".

Как стало известно, во Внуково задержано 12 рейсов и пять - отменено. В свою очередь, в Домодедово было задержано 29 рейсов и 22 - отменено.

В Шереметьево задержано 20 рейсов. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.