Иракские протестующие, отказывающиеся покидать площадь Тахрир в центре Багдада, огласили свои требования к претендентам на пост премьер-министра страны. Список из семи условий, которым должен соответствовать будущий глава правительства, опубликовал информационный портал "Мавазин ньюс", передает ТАСС.

Так, по мнению участников акций протеста, кандидат на должность руководителя кабинета - это независимый политик, не связанный с партиями или политическими движениями; он не является выходцем из правительства, парламента или каких-либо местных органов власти; не имеет двойного или иного, кроме иракского, гражданства; не старше 55 лет; не претендует на участие в будущем в выборах в парламент; не запятнан коррупцией; смел, честен и реагирует на требования народа.

Как передает в связи с этим издание Al-Sabah al-Jadeed, "большинство депутатов склонно согласиться с требованиями протестующих". "Парламент разделился на две группы: первая, состоящая из 30% депутатов, стремится сохранить прежний механизм и принцип избрания премьер-министра, которого должен определить парламентский блок, вторая группа - и это большинство - такой подход отвергает", - сообщил изданию депутат Мухаммед аль-Халиди. По его словам, "парламентарии вынуждены согласиться с тем, что новый премьер должен быть человеком неангажированным без опыта политической деятельности или работы в органах власти, начиная с 2003 года, а также иметь только иракское гражданство и получить одобрение улицы".

Тем временем через три дня истекает срок, отведенный по конституции для определения кандидата на пост главы правительства вместо ушедшего в отставку 30 ноября Аделя Абдель Махди. Претендента на эту должность до сих пор нет. Две из трех основных фракций в парламенте, занимающих первые позиции по числу депутатов, отказались от участия в данном процессе.

В центре Багдада продолжается многотысячный митинг, участники которого добиваются скорейшего формирования нового правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Протестующие отказываются расходиться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.