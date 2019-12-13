Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с принятием в американском Сенате резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что МИД Турции выразил протест в связи с принятием резолюции.

Отметим, что ранее Саттерфилд был вызван в МИД Турции в связи с принятием в Палате представителей США проекта резолюции по поводу т.н. "геноцида армян".

Напомним, что в четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

МИД Турции осудил данную резолюцию. "Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - постыдный пример того, как может быть политизирована история", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя, совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.