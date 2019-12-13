США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США и Китай на основании равенства и взаимного уважения согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство и продовольствие", - заявил Ван Шоувэнь.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник сообщила, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.