Россия вместе с Китаем будут предлагать США и их союзникам новую политику в отношении Северной Кореи, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Попытаются в Совете Безопасности предложить новый курс вместе с китайцами. Мы попытаемся американцев и их союзников убедить в том, что их политика на корейском направлении должна быть не как у слона в посудной лавке. У нас с американцами есть одно общее понимание - мы хотим, чтобы полустров был денуклеаризирован. Не хотим иметь ядерного соседа. В этом смысле цели общие. Мы предлагаем проводить политику, которая приведет к этой цели", - сказал Мацегора в эфире радио "Владивосток ".

"У США получается так, что сила есть - ума не надо: давайте давить, все запрещать. До них не доходит, что они сами против себя такую политику проводят", - добавил посол.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.