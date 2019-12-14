Десятки тысяч сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" принимают в субботу в Тбилиси участие в демонстрации, посвященной председательству страны в Комитете министров Совета Европы. Кадры с митинга передает в прямом эфире телекомпания Maestro, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я вас поздравляю! Грузия стала председателем Совета Европы. Это является закономерным и четким проявлением нашего стремления в Европу для полноценного членства в европейской семье. Я хочу сказать всем вам большое спасибо за приезд. Особую благодарность я хочу выразить нашим молодым людям, которые и выступили инициаторами проведения сегодняшнего масштабного мероприятия", - сказал, открывая митинг, генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Массовая демонстрация под лозунгом "Путь Грузии к Европе" проходит на площади Свободы. Сама площадь, а также прилегающие к ней улицы и проспект Руставели перекрыты. Митинг начался в 16:00 по местному времени. Люди еще с ночи съезжались в столицу почти со всех концов страны. Автотранспортом их обеспечила правящая партия.

На митинге выступают руководители "Грузинской мечты" как из правительства, так и из парламента. На мониторах, которые расставлены по всей площади, а также на проспекте Руставели, демонстрируют видеоролики, посвященные Грузии и Европе, и показывают музыкальные клипы на европейскую тематику.

Председательство Грузии, начавшееся 27 ноября, продлится шесть месяцев. В качестве приоритетов она провозгласила защиту прав человека и окружающей среды, правосудие, ориентированное на ребенка, и усиление демократии при помощи образования, культуры и молодежи. Грузия вошла в состав Совета Европы 27 апреля 1999 года, оказавшись 41-м членом организации.