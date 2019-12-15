Турция столкнулась с серьезной проблемой роста нелегальной миграции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в парламенте страны.

По его словам, только с начала 2019 года сотрудники сил безопасности Турции задержали 423 тысячи мигрантов из многих стран мира.

Если в 2018 году число задержанных в Турции мигрантов составляло 286 тысяч, то к концу текущего года этот показатель приблизился к отметке 450 тысяч, констатировал Сойлу.

Министр подчеркнул, что рост наплыва мигрантов в Турцию в десять раз превышает показатели соседней Греции.

Он отметил, что при попытке нелегально пересечь Эгейское море в 2019 году погибли 33 человека, в том числе женщины, старики и дети.

"Основная нагрузка миграционной проблемы ложится на плечи Турции. Мы стремимся к тому, чтобы наша страна вышла из категории "перевалочных" на пути беженцев и нелегальных мигрантов", - сказал Сойлу.

Глава турецкого МВД отметил, что только в текущем году Турцию на добровольной основе покинули 99 тысяч нелегальных мигрантов - из числа не сирийцев. Для успеха в борьбе с нелегальной миграцией важна стабилизация в регионах, откуда прибывают беженцы и мигранты, считает министр.

При этом он привлек внимание к ситуации в соседней Сирии, откуда за годы конфликта в Турцию прибыло 3,6 миллиона беженцев, в том числе этнических курдов, арабов и туркманов.

"В Сирию, где при поддержке Турции от террористов были очищены районы Африн, Джераблюс, Аазаз, Маре и Эль-Баб, добровольно вернулись 370 тысяч беженцев. Турция делает все возможное для формирования условий для проживания возвращающихся беженцев", - сказал Сойлу.

По словам турецкого министра, Анкара не следует опыту стран Америки и Европы, которые в течение истории колонизировали захваченные территории.