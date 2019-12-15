https://news.day.az/world/1185612.html Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 18 человек
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 18 человек
Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 18.
Как передает АПА, об этом сообщает Associated-Press.
"Официальное число погибших в настоящий момент составляет 18 человек", - сказано в сообщении правоохранительных органов, передает Day.Az.
Извержение произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, у многих также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
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