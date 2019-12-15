Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 18.

Как передает АПА, об этом сообщает Associated-Press.

"Официальное число погибших в настоящий момент составляет 18 человек", - сказано в сообщении правоохранительных органов, передает Day.Az.

Извержение произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, у многих также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.